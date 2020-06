Eclipse solar acontece neste domingo; veja como assistir espetáculo

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Acontece neste domingo (21) o primeiro eclipse solar de 2020. O evento é especial, e não poderá ser visto a olho nu no Brasil, mas existe a possibilidade de assisti-lo ao vivo pela internet.

O sol aparecerá brilhante anel de fogo no céu. O aguardado fenômeno não poderá ser visto a olho nu no Brasil, mas existe a possibilidade de assisti-lo ao vivo pela internet.

Segundo o iste Também chamado de eclipse anular, o evento consiste em um tipo de eclipse parcial, no qual a Lua não consegue cobrir totalmente o Sol, ao passar entre ele e a Terra. Dessa forma, é possível ver as bordas do astro em meio à sombra do satélite natural, formando um deslumbrante anel brilhante de fogo.