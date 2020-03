Ator de Star Wars morre vítima de coronavírus

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Morreu nesta terça-feira (31) o ator Andrew Jack, aos 76 anos, vítima de coronavírus. Conhecido por interpretar Caluan Ematt em "Star Wars: O Despertar da força", e "Star wars: Os últimos Jedi".

Segundo o jornal The Sun, a esposa dele não pode estar ao seu lado em suas últimas horas pois está de quarentena na Austrália.

Andrew também atuava como dublador na TV e cinema, e estava trabalhando atualmente como consultor e treinador de voz e sotaque no novo filme do "Batman", com Robert Pattinson. Ele também foi consultor de voz em grandes produções, como "O Senhor dos Anéis" (ajudando o ator Elijah Wood, que interpretou Frodo Baggins), e em "Vingadores: Ultimato".



Foto: andrewjack.com