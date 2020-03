Governador de Nova York decreta isolamento de cidade por aumento de casos do coronavírus

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

A cidade de New Rochelle, que fica na divisa com Nova York deve ser isolada, conforme anúncio do governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, nesta terça-feira (10). A zona de contenção se deve pelo número de 98 pessoas infectavas pelo novo coronavírus. O município que fica no condado de Wstchester possui cerca de 80 mil habitantes, enquanto que a vizinha Nova York possui 8,6 milhões, com 19 casos de coronavírus confirmados.

A cidade terá um isolamento de cerca de 1,6 quilômetro, no entorno de uma sinagoga apontada como epicentro do surto. Além do isolamento, escolas, estabelecimentos com grande número de pessoas, como igrejas, em New Rochelle, estão fechadas pelo período de duas semanas.

Em todo os Estados Unidos, 761 casos da Covid-19 já foram confirmados. Até o momento, 27 pessoas morreram.