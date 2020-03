Irritada com governo, Andressa Urach desabafa sobre medidas para conter coronavírus

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

A ex-fazenda Andressa Urach também se irritou com as medidas tomadas pelo governo para conter o novo coronavírus no Brasil desabafou nesta terça-feira (24), no Instagram.

“Desculpa gente, mas sinceramente? Acho um absurdo tudo isso! As pessoas não vão morrer com o coronavírus, elas vão é passar fome, depois que várias pequenas empresas quebrarem e a consequência de toda essa paralisação é: milhões de desempregados e presídios mais cheios… “, iniciou o desabafo.

Em um texto logo, Urach finalizou dizendo: "daqui 60 dias vocês vão me dar razão! Principalmente você que certamente vai me criticar, mas depois de perder teu emprego, vai vir aqui para concordar comigo. Quem é rico é fácil, tem dinheiro guardado e pode estocar comida, mas quem vai sofrer com isso é o trabalhador!”