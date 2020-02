Gustavo Mioto posa junto com Thaynara OG e fãs acreditam em reconciliação

Foto: Reprodução / Instagram

Os rumores de que a blogueira Thaynara OG e o sertanejo Gustavo Mioto teriam reatado o namoro no fim do ano passado ganharam força nas redes sociais, nesta quarta-feira (26), após Andressa Suita postar uma foto com o casal nos bastidores do show do marido, Gustavo Lima.

Nos stories da modelo, ela escreveu “casal querido demais”, o que teria causado alvoroço entre os fãs de Thay e Mioto, que torcem pela reconciliação dos dois. Eles terminaram o namoro em agosto do ano passado e meses depois, surgiram os boatos de que eles estariam juntos novamente, mas nada foi confirmado pela dupla.