Thammy publica foto do filho e de Andressa Ferreira durante amamentação; veja

Thammy Miranda não conteve a emoção neste sábado, 11, ao publicar uma foto da esposa Andressa Ferreira e do filho Bento nas redes sociais.

O neto de Gretchen nasceu em 8 de janeiro, em um hospital em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos.

“Qual legenda você colocaria nessa foto?”, brinca Thammy com os seguidores no Instagram. Ao lado dele, Andressa Ferreira amamenta o pequeno e, ao fundo, a imagem linda do mar de uma das praias da cidade americana.

Andressa publicou uma série de stories na rede social mostrando somente o corpinho de Bento com um macacão vermelho.

“Mamãe escolheu vermelho pro Bento sair da maternidade. Papai arrumando ele na cadeirinha para ir pra casa. Tchau, tchau”, disse a mãe ao receber alta do hospital.

Bento nasceu com quatro quilos e 55 centímetros. “Estou em êxtase de tanta felicidade! Agradeço a Deus por me proporcionar viver esse sentimento em vida!”, concluiu Andressa.

Na sexta-feira, 10, Gretchen decidiu fazer um vídeo no Instagram para dizer que iria bloquear internautas que estavam ofendendo o neto.

“Então, gente, todo mundo queria ver as fotos do Bento, da Andressa, do Thammy e eu postei. E eu estou vindo aqui fazer esse vídeo para pessoas infelizes que estão vindo falar besteira aqui na minha rede social sobre meu neto e meu filho. Então, exijo, no mínimo, respeito! Então, você, a minoria, que vem aqui para falar o que não deve, está sendo devidamente bloqueado. Não perco tempo para responder você que é desprezível e tão baixo. Para vocês que estão amando, meu muito obrigada”, declarou a cantora.