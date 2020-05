Após parto, Andressa Ferreira revela quanto tempo ficou sem sexo

Carlos Almeida é o Coringa

Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda, revelou aos fãs, nesta segunda-feira (04), que ficou sem ter relações sexuais por dois após o nascimento de Bento, o bebê de 9 meses do casal.

“Até os dois meses do Bento, não rolou nada porque a gente nem tinha tempo para isso. O tempo que a gente tinha, a gente dormia e as outras noites passava em claro com Bento”, disse ela.

Ao ser questionada sobre as possíveis mudanças na relação com o marido, ela respondeu: “Não é que muda. Quando você se torna mãe, logo após um bebê nascer, você está louca por dentro. Seus hormônios estão diferentes, você está aprendendo a ser mãe. você está menstruando pra caramba e com dores da cesárea, fica sem dormir, tem bebê para cuida. Não vai pensar em sexo”.

Ao finalizar, ela elogiou Thammy “Eu escolhi bem demais o meu marido. Ele é um cara genial, em todos os sentidos. De coração, de cérebro, como ser humano, como pai”.