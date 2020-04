Andressa Ferreira, esposa de Thammy Miranda, encanta web ao mostrar filho brincando

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

A esposa de Thammy Miranda, Andressa Ferreira, mostrou um momento de fofura em seu Instagram, nesta segunda-feira (06), ao publicar uma foto do filho do casal, o bebê Bento.

No clique, a criança aparece brincando enquanto Andressa registrava o momento. "Bom dia, amor. Você está estimulando o pescocinho? Tá estimulando o pescoço do neném? Bom dia, lindeza da mãe", disse Andressa, se divertindo com a posição do menino em um tapetinho no chão.