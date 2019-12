Ao vivo, vendedoras xingam mulher que venceu sorteio de loja no Instagram: ’testuda'

Uma ‘gafe’ cometida por funcionárias de uma boutique localizada em Minas Gerais, deu o que falar nas redes sociais nesta sexta-feira (27), após uma cliente chamada Andreia Assis, ganhar um sorteio oferecido pela loja.

Durante uma live no Instagram de boutique, onde era realizado um sorteio para presentear uma cliente por conta da ‘parceria’ no ano de 2019, as vendedoras acabaram esquecendo de desligar a câmera após o sorteio e xingaram a ganhadora: “Nossa, mas a Andréia? Vai tomar no c*! Aquela chata! disse uma das funcionárias.

Rapidamente o vídeo circulou na internet. Após o ocorrido, a loja não só apagou o vídeo, como excluiu os seus perfis nas redes sociais. Internautas deram apoio à cliente, dizendo que ela vai ganhar não só a bolsa, como a indenização.