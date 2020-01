Jornalistas da Globo, André Rizek e Andreia Sadi são filmados em clima de intimidade

O comentarista esportivo André Rizek e a comentarista política do Grupo Globo, Andreia Sadi, foram flagrados em clima de intimidade durante o show de Gilberto Gil, no Réveillon de Niterói, no Rio de Janeiro.

Os dois trocaram beijos e carinhos no local, e acabaram sendo filmados ao fundo do telão.

O romance foi divulgado por Leo Dias em agosto de 2019. Muito discretos, os dois não comentaram o assunto.