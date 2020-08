O arquiteto André Piva morreu na noite dessa quarta-feira (5) aos 42 anos. Ele estava internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com leucemia linfocítica aguda.

André era irmão do ator Guilherme Piva e casado com o estilista Carlos Tufvesson.

O arquiteto tinha um estilo despojado e foi um dos pioneiros na luta pelo reconhecimento das relações homoafetivas.