Ministro da Justiça quer investigação de charge que associa Bolsonaro ao nazismo

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Uma charge publicada pelo jornalista Ricardo Noblat pode ser alvo de investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR) a pedido do ministro da Justiça, André Luz Mendonça. A imagem associa o presidente Jair Bolsonaro ao nazismo e segundo o ministro a charge pode ser caracterizada como crime contra a segurança nacional.

“Solicitei à @policiafederal e à ‘MPF_PGR’ abertura de inquérito para investigar publicação reproduzida no Twitter ‘Blog do Noblat’, com alusão da suática nazista ao presidente Jair Bolsonaro. O pedido de investigação leva em conta a lei que trata dos crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, em especial seu art. 26”, destacou Mendonça em postagem em uma rede social.

Na charge reproduzida por Noblat, Bolsonaro aparece com um balde de tinta preta onde “vandaliza” a imagem da cruz vermelha, que simboliza os hospitais, pintando as pontas da cruz de preto formando uma suástica, símbolo do nazismo. Também foi publicada outra charge com o presidente dizendo “bora invadir outro”, um crítica a fala de Bolsonaro de incentivar invasões em hospitais para verificar a ocupação de leitos.

Antes da ameaça de investigação pelo ministro da Justiça, a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) já havia manifestado a intenção de processar Noblat e chargista Renato Aroeira, por suposta prática de crime de falsa imputação.

"O senhor Ricardo Noblat e o chargista estão imputando ao Presidente da República o gravíssimo crime de nazismo; a não ser que provem sua acusação, o que é impossível, incorrem em falsa imputação de crime e responderão por esse crime", escreveu o perfil oficial da Secom no Twitter.

O jornalista Ricardo Noblat disse que ele deve se explicar sobre o motivo da publicação e ressaltou que a liberdade de expressão ainda é válida no país. O site Brasil 247, onde a charge foi originalmente publicada, lamentou a ameaça de processar o autor da charge e destacou que ele está amparada pela liberdade de expressão.