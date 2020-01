Maiara e Maraisa rebatem charge que as associou ao nazismo e anunciam processo

A dupla Maiara e Maraisa reagiram, nesta terça-feira (21) a uma charge publicada na coluna "Silêncio sobre Roberto Alvim reinou entre o pessoal do axé, do sertanejo e do pagode", de Anderson França, na Folha de S. Paulo, em que usam uma braçadeira com a suástica nazista.

As cantoras emitiram uma 'nota de repúdio' e anunciaram ainda um processo contra os responsáveis: "associar a dupla ao nazismo é uma grande irresponsabilidade e uma agressão às cantoras que repudiam toda e qualquer atitude que remeta a essa época tão sombria da história", diz um trecho, "o departamento jurídico das artistas já foi acionado para que os responsáveis respondam juridicamente pelos seus atos", informa.

A Folha de S. Paulo retirou a charge do ar, e pediu desculpas. "A Folha pede desculpas à dupla Maiara e Maraisa pela ilustração de autoria de Anderson França publicada em artigo do colunista nesta terça (21). Não há na biografia da dupla nada que possa associá-la ao símbolo odioso que foi inserido. A ilustração já foi retirada do ar, em respeito à dupla e também por não coincidir com a orientação editorial do jornal", diz a nota.

Crítica

Em sua coluna, Anderson critica algumas personalidades famosas no Brasil que não se posicionam, e principalmente, o silêncio de parte da classe artística sobre o discurso associado ao nazismo feito pelo então Secretário de Cultura de Bolsonaro, Roberto Alvim.

O colunista dá nome aos bois e cita artistas que possuem os maiores cachês atualmente, como Thiaguinho, Maiara e Maraísa, Simone e Simaria, Ivete Sangalo, Anitta, Whindersson Nunes, Kéfera, entre outros. "Percebi algo em comum em todos eles. Eles estão num Brasil onde não tem pobre. Quer dizer, tinha: eles.", e segue, depois, falando sobre as sertanejas: "[...] vivem num mundo que nem emoção tem. Você olha para a cara dessa Maionese e Marinada, tanto faz falar da guerra no Iraque, do preço da carne, de uma cidade inteira inundada por lama tóxica, racismo, nazismo, qualquer merda: a cara delas é de paisagem, de nada, de vazio.".

Anderson menciona que os tais famosos lucram milhões com a cultura popular e os compara com artistas internacionais ativistas, como Joaquin Phoenix, Jane Fonda, e ainda a Jay-Z, Beyoncé, entre muitos outros, que se posicionam diante de situações políticas em seu país.