Munik abre o jogo sobre divórcio de Anderson Felício: 'estou desde setembro tentando'

Neste domingo (22), além de assumir que está vivendo um romance com o sertanejo Felipe Araújo, dono do hit "Atrasadinha", Munik Nunes abriu o jogo sobre a separação de Anderson Felício.

Segundo a ex-bbb, que anunciou o fim do relacionamento em agosto, ela está encontrando dificuldades em finalizar o processo do divórcio porque o ex-marido está demorando para assinar os papéis:

"Faz [tempo que estou tentando o divórcio]. Desde setembro que eu estou tentando de boa. Mandei toda a documentação e ele tá pleno, como se estivesse solteiro. Não atende meu advogado e não faz nada. Agora saiu porque eu expus. com a pressão vai sair." , contou ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube.

No último dia 19, Munik e Anderson passaram a trocar farpas na internet sobre o divórcio e o ex-marido chegou a debochar do novo namoro da jovem com o sertanejo, falando repetidamente a palavra "atrasadinha", enquanto Munik cobrava que ele desse seguimento ao divórcio.