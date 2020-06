Tiago Iorc quebra o silêncio e manda recado a Anavitória: 'não sabe da missa a metade'

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Uma publicação compartilhada por TIAGO IORC (@tiagoiorc) em 13 de Jun, 2020

Tiago Iorc respondeu neste sábado (13) as declarações de Anavitória, que fizeram um apelo para que Tiago Iorc as deixe gravar a música "Trevo", da qual o cantor faz parte. Desde o desabafo feito por Ana, Tiago vem sendo detonado por internautas.

No vídeo publicado em sua conta de Instagram, Tiago começa: "Bom dia pra quem está sendo cancelado na internet em pleno sábado". Em seguida, ele manda um recado direto a Ana: "Esse deveria ser um assunto privado e me sinto desconfortável e sem jeito de ter que falar publicamente sobre isso, principalmente nesse momento tão delicado que a gente tá vivendo. Eu acho extremamente desnecessário, mas enfim".

"Meninas, Ana: Eu entendo teu sentimento e provavelmente me sentiria da mesma forma com isso que tá acontecendo SE eu não soubesse o que tá acontecendo por trás de tudo isso. E me parece, fica evidente que nessa tua atitude impensada de tornar isso público você realmente da missa não sabe a metade. O escritório que gerencia a carreira de vocês, que é o escritório com o qual eu trabalhava, não trabalho mais, vem repetidamente sabotando o meu trabalho, agindo de má fé pra me prejudicar, causando danos inclusive financeiros.", disse ele, que afirmou que é contraditório o que Ana disse sobre a arte ser para as pessoas, porque a Lei dos Direito Autoral existe justamente para proteger os autores Ouça na íntegra.