Tiago Iorc estaria impedindo regravação de música e Anavitória faz apelo na web: 'me dói muito isso acontecer'

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

A dupla Anavitória fez uma live para celebrar o dia dos namorados nesta sexta-feira (12), e durante a apresentação, a cantora Ana Caetano fez um desabado que comoveu a internet. Elas cantaram a música 'Trevo (tu)', uma composição de Ana com Tiago Iorc, mas que está dando problemas na justiça.

Sem mencionar o nome do cantor, Ana Caetano revelou que o artista está impedindo a dupla de regravar a música que impulsionou as colegas para a fama. Na live, Caetano se emocionou e fez um apelo para que Tiago Iorc libere a música para regravação com a versão que elas tinham antes dele.

Confira;