Tiago Iorc faz novo desabafo sobre polêmica com Anavitória: 'a questão não é com vocês'

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Tiago Iorc decidiu se manifestar mais uma vez em seu perfil oficial do Instagram neste domingo (14) em resposta à dupla Anavitória que publicaram um novo vídeo contando detalhes sobre o pedido de autorização para que elas possam regravar as músicas que eles têm autoria em comum em seu novo projeto musical.

As artistas contaram que Tiago não autorizou a regravação de outras três músicas, além de 'Trevo (TU)'. No novo pronunciamento, o artista deixou claro que não tem problemas com as cantoras, "mas outras pessoas também se beneficiam com essa liberação", sem citar o nome do empresário Felipe Simas, apontado pelos internautas como o grande pivô desse embróglio envolvendo os três artistas.

"Tenham certeza que, no que depender de mim, isso vai se resolver o quanto antes. Estou aberto para um diálogo, pois tem coisas do lado de cá que vocês precisam saber.", finalizou Tiago Iorc sinalizando um possível entendimento sobre a situação.