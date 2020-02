Coronavírus: Brasileiros vindos da China serão liberados de quarentena

Os brasileiros que estão em quarentena na Base Aérea de Anápolis, em Goiás, que foram repatriados da China, devem ser liberados neste domingo (23), segundo o Ministério da Defesa. O fim do isolamento ocorre após o último resultado de testes do coronavírus dar negativo.

Eles deveriam seguir em quarenta até o dia 27 deste mês, completando 18 dias em quarentena, porém a previsão da alta dos 58 brasileiros foi cogitada na última sexta-feira (21) pelo ministro interino da Saúde, João Gabardo dos Reis.

Nota do Ministério da Defesa:

Brasileiros serão liberados neste domingo da Base Aérea de Anápolis

Anápolis (GO), 22/02/2020 - Os 58 brasileiros, que estão cumprindo quarentena na Base Aérea de Anápolis, serão liberados neste domingo (23). Eles realizaram a terceira coleta, na sexta-feira passada, e, neste sábado, os resultados foram negativos para coronavírus, de acordo com a análise do Laboratório Central do Estado de Goiás.

Todos os hóspedes da Base Aérea de Anápolis, que permanecem com o quadro assintomático, serão transportados, neste domingo, pela Força Aérea Brasileira para nove estados do Brasil.

A Operação Regresso à Pátria Amada Brasil cumpre assim seu compromisso com o bem estar de todos os envolvidos na operação e com a segurança da população brasileira.

