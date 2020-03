Atriz expõe 'caso' com Marcelo Adnet: 'casado, me fez de idiota'

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Casado com a estudante de engenharia química Patrícia Cardoso, Marcelo Adnet viveu um caso com a atriz gaúcha Analu Bastos, no início de fevereiro. O affair extraconjugal foi exposto por Analu, que afirmou que o humorista teria a enganado afirmando estar separado.

Separado de Dani Calabresa a quem traiu publicamente em 2014, Adnet chegou a pagar passagens aéreas e hospedagem de Analu Bastos. A moça contou ao Uol que foi a São Paulo no dia 2 de fevereiro, quando o ele gravou o quadro Ding Dong no 'Domingão do Faustão', retornando no dia seguinte à sua cidade.

"A noite foi boa, mas por estar no meio artístico também, fiquei com medo disso tudo prejudicar a nossa imagem. Mesmo o Adnet fazendo algo que não foi legal comigo, jamais faria algo contra ele", disse ela, que explicou o motivo de revelar tudo à imprensa: "Só decidi expor o caso depois que ele me fez de idiota. Ele me dizia que estava separado e que já tinha saído de casa quando combinamos de nos ver em São Paulo. Depois vi os dois pagando de casal feliz no Carnaval".

Analu contou, ainda, que a aproximação dos dois se deu por meio das redes sociais. "Sempre deixei claro que quis muito o conhecer e que sentia atração por ele. Mas morávamos em cidades diferentes. Até que rolou a oportunidade e ele me mandou a passagem para encontrá-lo em São Paulo, depois de anos conversando virtualmente".