Brasileiros reprovados em análise do Auxílio Emergencial podem pedir nova avaliação

O Governo está dando a oportunidade para mais de 25 milhões de brasileiros que não foram aprovados, possam se cadastrar novamente para receber o auxílio emergencial. Os interessados devem fazer a inscrição pelo site ou aplicativo.

Para quem é inscrito no Cadastro Único:

A consulta do resultado da análise realizada pela Dataprev já pode ser feita para este grupo. Se o inscrito no CadÚnico tiver sido reprovado pela Dataprev, poderá solicitar nova avaliação por meio do aplicativo ou site auxilio.caixa.gov.br.

Para quem se inscreveu pelo aplicativo:

A consulta do resultado da análise para esse grupo será liberada ainda nesta semana, após o recebimento pela Caixa dos arquivos a serem enviados pela Dataprev com a relação dos não aprovados.

Se o retorno da análise for “dados inconclusivos”, será permitido ao cidadão

realizar nova solicitação. Os motivos da inconclusão podem ser:

• marcação como chefe de família sem indicação de nenhum membro

• falta de inserção da informação de sexo

• inserção incorreta de dados de membro da família, tais como CPF e data

de nascimento

• divergência de cadastramento entre membros da mesma família

• inclusão de alguma pessoa da família com indicativo de óbito

Se o resultado for “benefício não aprovado”, o cidadão poderá contestar o motivo

da não aprovação ou realizar nova solicitação.