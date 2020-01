Analgésicos podem causar perda auditiva

O uso em longo prazo de analgésicos pode estar associado com um aumento no risco de perda auditiva em algumas mulheres, segundo um novo estudo. Mulheres que usaram ibuprofeno ou acetaminofeno por 6 anos ou mais foram mais propensas a sofrer de perda auditiva do que aquelas que usaram os analgésicos por um ano ou menos. O estudo não encontrou nenhuma associação significativa entre o uso em longo prazo de aspirina e a perda auditiva. Apesar da magnitude do risco elevado da perda auditiva com o uso de analgésico ter sido modesta, dado o fato de como esses analgésicos são usados, mesmo um pequeno aumento no risco pode ter implicações na saúde importantes.

Pressupondo causalidade, isso pode significar que aproximadamente 16,2% da perda auditiva que ocorreu nessas mulheres pode ser decorrente do uso de ibuprofeno ou acetaminofeno. Os pesquisadores notaram que a maioria das mulheres do estudo era idosa e branca. Eles disseram que estudos maiores que incluem outros grupos de pessoas são necessários para aprender mais sobre a possível relação entre os analgésicos e a perda auditiva. Eles acharam previamente que o uso elevado desses analgésicos estava associado com o maior risco de perda auditiva em homens e mulheres jovens.