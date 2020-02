Brasileiros são presos e confessam ter estrangulado mulher com fio elétrico nos EUA

Thiago Philipe Souza Bragança e Walderson Junior da Silva, foram presos nesse sábado (22), acusados do assassinato de uma brasileira de 24 anos, nos Estados Unidos, no início do mês. Após o crime, a dupla voltou para o Brasil e estava escondida no estado de Espírito Santo.

Para a polícia, os amigos confessaram que estavam consumindo droga com Ana Paula Feitosa dos Santos Braga no apartamento dela e em dado momento, ela teria puxado uma faca para eles.

Os homens pegaram um fio elétrico e estrangularam a vítima. Em seguida, enrolaram o o corpo em um edredom, colocaram no porta-malas do carro dela e o desovaram em lugar que não revelaram.

O veículo foi abandonado no estacionamento de um cassino, mas o cadáver segue desaparecido. Thiago e Walderson foram identificados por conta de câmeras de segurança do local que mostraram o trio entrando no apartamento junto.

Nas imagens, algum tempo depois os jovens deixam o imóvel sozinhos, carregando o corpo envolto no edredom.

Ana Paula morava e trabalhava em Los Angeles, mas era mineira. O corpo dela segue desaparecido. Com Walderson e Thiago, a polícia encontrou ainda o celular da vítima e um vídeo onde eles afirmam que mataram a jovem e ainda ficaram como aparelho dela.