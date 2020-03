Ana Paula Valadão detona atitude de Silas Malafaia e Edir Macedo sobre coronavírus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Ana Paula Valadão usou as redes sociais para criticar fortemente a atitude de líderes religiosos e pastores que se recusaram ou incentivaram os demais a não cancelar seus cultos religiosos em meio à pandemia do coronavírus.

“Deus não nos deu espírito de medo, de covardia… mas ele nos deu espirito de amor, uma mente sensata e equilibrada", começou ela. “Meu temor é que os crentes de hoje sejam os propagadores desse vírus, não obedecendo as recomendações básicas de saúde”, disse.

Na última semana, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo (Advec), liderada pelo pastor Silas Malafaia e a Igreja Universal do Reino de Deus, do bispo Edir Macedo, anunciaram que não iriam cancelar seus cultos, desobedecendo as recomendações básicas de evitar aglomerações que podem propagar o vírus.

Em sua crítica, a cantora Ana Paula Valadão pede aos fiéis que não sigam os exemplos de tais líderes e chega a afirmar que os cultos não estão sendo cancelados por conta de perder arrecadação financeira: "Tá com medo de quê? De perder arrecadação financeira? Todo mundo vai sofrer com a recessão que está vindo… Eu venho aqui denunciar isso e repreender. Repreendo de sobre você, que é ovelha, esse jugo [de ter que participar do culto para contribuir]. Você pode contribuir on-line”, completou.

“Eu quebro esse jugo, eu quebro essa manipulação que está vindo sobre muitos crentes com argumentos religiosos que você precisa congregar nesse tempo… Isso é tentar o Senhor nosso Deus!”, apontou.