Nasce filha de Roberto Justus com Ana Paula Siebert

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Nasceu neste domingo (17), a pequena Vicky, herdeira de Roberto Justus, 65, com a influencer e modelo Ana Paula Siebert, 32, na maternidade do Hospital Albert Einstein.

A irmã de Ana Paula foi quem confirmou o nascimento, que acontece na mesma data que a da mãe de Roberto Justus, Lidia Justus. "17/05/1920. Nasce na Hungria Lidia Justus. 17/05/2020 acaba de nascer no Brasil Vicky Siebert Justus sua última neta. Mamãe Ana Paula e a bebê estão ótimas!", escreveu.

Roberto Justus também se pronunciou algumas horas antes do nascimento, com uma foto do casal pronto para receber a filha: "Muita emoção nesse momento. Saindo do quarto para o parto!".