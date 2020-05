Ana Paula Siebert mostra rostinho da filha com Roberto Justus: ‘me transformou’

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

Ana Paula Siebert mostrou pela primeira vez o rostinho da filha, Vicky, com Roberto Justus após o nascimento da menina que ocorreu neste domingo (17).

“17/05/2020 Vicky Siebert Justus, com 3.380 kg e 49,5 cm chegou, chorou forte, deitou no meu colo e me transformou...Obrigada por tanto @robertoljustus!”, escreveu ela em sua conta do Instagram.