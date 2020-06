Silvio Santos acaba com Triturando e volta com o Fofocalizando no SBT

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Em mais uma mudança inesperada, Silvio Santos decidiu acabar com o "Triturando" e colocar de volta na grade do SBT o "Fofocalizando". Com isso, o tempo de Lívia Andrade na 'geladeira' será encurtado: a apresentadora volta a comandar a atração, enquanto Chris Flores fica como comentarista.

Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7 e o site Notícias da TV, Flor Fernandez que havia sido escalada às pressas para o Triturando com o afastamento de Lívia e Mara Maravilha, não migrará para o Fofocalizando.

No entanto, Ana Paula Renault realmente agradou o chefe e também vai dividir o sofá com Gabriel Cartolano. A última edição ao vivo do "Triturando" aconteceu nesta sexta-feira, 19. Nas madrugadas, o SBT exibirá reprises do programa após o Operação mesquita.