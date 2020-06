Em foto rara, Ana Paula Padrão posa com marido surpreende seguidoras: 'gato'

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Ana Paula Padrão surpreendeu os seguidores ao postar uma foto rara ao lado ao lado do marido, o executivo Gustavo Diament.

A apresentadora do 'MasterChef' mostrou que está contando os dias da quarentena, contou que o casal está "mais gordo e pálido" do que na foto feita antes da pandemia. E aproveitou para elogiar a convivência do casal:

"Dia número 80. Dava pra ter dado a volta ao mundo de balão mas... fomos da sala pro quarto centenas de vezes com dezenas de escalas na cozinha. Estamos mais gordos e mais pálidos que na foto. E mais cheios de planos tb! Não sei quando termina mas sei que vou guardar muitas lembranças incríveis dessa jornada doméstica com vc!", escreveu.

Nos comentários, seguidores elogiaram: "Casal Lindo" foi o comentário mais recorrente. Outra seguidora se surpreendeu com o marido da apresentadora: "Uau! Que gato".