Jorge Jesus vai deixar o Brasil porque esposa descobriu amante? Entenda

Wilson Lima vence a batalha política

Surgiram nesta terça-feira (14) rumores de que Jorge Jesus teria tido um caso extraconjugal descoberto pela esposa, que mora em Portugal, o que seria o "real motivo" da possível saída do técnico do Flamengo.

O boato que circula pela internet alega que o 'Mister' teria se envolvido com a advogada brasileira Ana Paula Belinger, usando como embasamento uma foto dos dois durante um almoço informal, e outra de Ana Paula em Doha, no Catar, onde o Flamengo jogou contra o Liverpool a final do Mundial da Fifa.

Ainda conforme as publicações, ao descobrir o suposto caso, a esposa do treinador teria ficado "enfurecida" e exigido sua volta para Portugal, o que seria o motivo de sua (ainda não confirmada) contratação pelo Benfica.

O que ele diz

Questionado pela imprensa portuguesa, Jorge Jesus desmentiu que teria qualquer relação além da profissional com a advogada, que é dona do escritório que presta serviços para o treinador.

Advogada se pronuncia

Nas redes sociais, Ana Paula Bellinger gravou um vídeo afirmando que não irá se acovardar para a calúnia e os ataques que vem sofrendo. "Mulheres como eu, que trabalham, são independentes e querem ter seu lugar no mundo ainda são subjugadas. Isso prova o quanto ainda somos machistas", afirmou.