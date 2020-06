Substituição de Renata Vasconcellos por Mariana Gross no Jornal Nacional gera ciumeira

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Com William Bonner e Renata Vasconcellos de folga durante o feriadão, logo após um ataque armado na Rede Globo, o Jornal Nacional foi apresentado nesta quinta-feira (11) por Mariana Gross e Hélter Duarte e a situação estaria causando ciumeira nos bastidores.

É a segunda vez consecutiva que Mariana, apresentadora do RJ1, substitui Renata Vasconcellos. A primeira foi quando a âncora precisou se ausentar por "motivos pessoais". Mariana foi escalada às pressas para apresentar ao lado de William Bonner.

Desde então, outra pessoa teria se sentido incomodada: Ana Paula Araújo. Ela era considerada a substituta imediata da titular, e cobriu em janeiro as férias da apresentadora, além de ter dado plantão também neste ano em outro feriado.

Como Ana Paula tem apresentado sozinha o Bom Dia Brasil, já que Chico Pinheiro pertence ao grupo de risco, a emissora tem evitado retirar a apresentadora do lugar para não prejudicar o telejornal.

Mas as aparições cada vez menores de Ana Paula e cada vez maiores de Mariana Gross no Jornal Nacional estariam causando um incômodo. Segundo a publicação, Ana Paula foi escalada somente um sábado no mês passado, enquanto Gross apresentou o JN em dois finais de semana, até contrariando a regra de trabalhar um fim de semana e descansar nos próximos três.