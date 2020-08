Ana Maria Braga ensina a fazer ‘Joelho’ delicioso; aprenda

Ana Maria Braga no Encontro com Fátima desta quinta-feira (6), ensinou como fazer o tradicional salgado de forno conhecido como joelho.

INGREDIENTES

1 envelope de fermento seco ou 10 gramas;

400 mililitros de leite morno ou 1 de xícara de chá mais dois terços;

100 gramas de margarina ou 1 xícara de chá;

2 ovos;

2 colheres de sopa cheia de açúcar ou 20 gramas;

1 colher de sopa rasa de sal;

cerca de 830 gramas de farinha de trigo ou 5 xícaras mais um quarto de xícara de chá;

14 fatias de presunto;

28 fatias de muçarela;

2 ovos batidos;

MODO DE PREPARO:

Em uma tigela, coloque o fermento seco e o leite morno, e misture até dissolver o fermento;

Adicione a margarina, 2 ovos, 2 colheres de sopa cheia de açúcar, 1 colher de sopa rasa de sal e misture bem;

Acrescente, aos poucos, a farinha de trigo e misture até formar uma massa lisa e homogênea e que não grude nas mãos. Deixe descansar por 30 minutos;

Divida a massa em 2 partes. Com um rolo, abra uma parte da massa formando um retângulo bem grande, de cerca de 100 centímetros por 16 centímetros;

No centro do retângulo, coloque metade das fatias de presunto, uma ao lado da outra, depois coloque sobre as fatias de presunto 7 fatias de queijo e mais 7 fatias de queijo enroladas, sobre cada fatia de muçarela;

Pincele na borda 1 ovo batido e enrole a massa no sentido do comprimento até enrolar toda a massa. DICA: deixe a o final da borda para baixo;

Com uma faca, corte a massa em pedaços, cerca de 11 centímetros, deixando cada pedaço com o presunto e o queijo;

Coloque em uma assadeira polvilhada com trigo, pincele 1 ovo batido e deixe descansar por 40 minutos;

Repita o mesmo procedimento com a outra metade de massa;

Asse em forno alto preaquecido a 200 graus por 20 minutos ou até dourar;

Retire do forno e deixe esfriar. Sirva em seguida;