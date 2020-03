Victor Hugo sobre 'relacionamento' com Guilherme: 'vontade de ficar perto'

As agressões a jornalistas em Manaus

Victor Hugo comentou com Ana Maria Braga, no Mais Você desta quarta-feira (11), sobre a paixão por Guilherme no confinamento. O brother se declarou para o modelo em uma das festas da Casa.

“Acho ele uma pessoa incrível. Aí eu me permiti. Eu sei que pode ter um risco, mas também tem a referência disso que tô sentindo. Se me julgarem, tudo bem”, contou.

E continuou: “Eu não sou gay. Eu não tenho interesse sexual por você. Eu tenho vontade de ficar perto de você”, relatou a conversa que teve com o brother ao assumir que gostava dele. O ex-brother também explicou que nunca sentiu atração sexual nem por homens, nem por mulheres. Para quem não sabe, o Victor Hugo é virgem.

Ao ser questionado sobre o que achava do namoro do modelo com Gabi, VH diz ter dúvidas: “Não sei, eu sinto que ela tava tentando conhecer ele ainda, não que ela gostava. Mas eu torço por eles”, afirmou.

Por fim, VH disse que ficou sabendo da repercussão do 'trisal' na casa, mas garantiu que tudo não passou de uma brincadeira.