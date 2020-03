Guilherme pede desculpas a Bianca pelo fim do namoro com Diogo Melim

Invasão Monte Horebe serviu a projeto eleitoral e tornou-se descartável

Guilherme, o sexto eliminado do BBB20, participou do ‘Mais Você’ nesta quarta-feira (4) e falou sobre a experiência dentro do reality.

Um dos assuntos do bate-papo foi sobre a amizade do modelo com a Bianca Andrade, que foi bastante criticado pelo público. Ao sair da casa, Guilherme soube do término do namoro da influencer com o cantor Diogo Melim.

“Peço desculpas pra ela, para a família dela, por tudo que acabou acontecendo. Quando ela falou isso, ela tinha bebida e acabou acontecendo. A minha intenção com ela sempre foi a das melhores de cuidar dela. A minha amizade com ela foi sincera desde o começo”, justificou.

O ex-brother disse que ainda não conversou com Bianca.