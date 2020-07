Feijão encaralhado da Ana Maria Braga faz sucesso na web; aprenda

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

No Encontro com Fátima, Ana Maria Braga ensinou a fazer um feijão diferenciado cheio de sabores, e super fácil de fazer. Confira o passo a passo do feijão encarrilhado.

Ingredientes:

1 kg de feijão-carioca (deixe de molho em água por 12 horas)

100 g de bacon em cubos

1 linguiça calabresa defumada em rodelas

150 g de linguiça fresca em rodelas

200 g de costelinha defumada em ripas

1 cebola em cubinhos

4 dentes de alho espremidos

1 tablete de tempero para feijão

1 colher (sopa) de extrato de tomate

1 pitada de açúcar

2 folhas de louro

Sal e pimenta vermelha picada a gosto

1 chuchu em cubos

1 cenoura em cubos

500 ml de água fervente, se necessário

Modo de preparo:

Cozinhe o feijão com água limpa até cobrir os grãos e passar 2 dedos, na panela de pressão marque 15 minutos depois que começar a chiar. Após o tempo, retire do fogo e reserve.

Frite as carnes na própria gordura (o bacon solta bastante) até dourarem. Retire as carnes da panela, e adicione a cebola e o alho e refogue até secar e agarrar no fundo.

Acrescente o feijão com o caldo e misture bem, raspando o fundo para desgrudar o agarrado.

Junte os demais ingredientes, exceto a água, e deixe cozinhar em fogo médio, sem tampa, por cerca de 1 hora ou até os legumes sumirem e o caldo engrossar, mexendo de vez em quando e adicionando a água fervente aos poucos, se necessário, para manter o caldo.

Experimente e veja se precisa adicionar mais sal, as carnes já contém bastante sal, por isso não precisa adicionar nada de sal antes.