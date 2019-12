Em véspera de Natal, Ana Maria Braga tasca beijo em Simone durante programa

Ana Maria Braga recebeu a dona do hit “Então é Natal” Simone, na manhã desta terça-feira (24) no “Mais Você”.

Assim que Simone entrou no estúdio, as duas se cumprimentaram com um selinho.

“Estamos com visita, quero apresentar para vocês a Lola (cachorra de Simone), minha amiga. Ela é filha de uma amiga querida minha, linda, minha irmã e que faz parte desses 20 do Mais Você. Ela está completando 70 anos e ter ela mais uma vez aqui, é o meu verdadeiro presente de Natal”, disse a apresentadora ao elogiar a artista.

EITA PORRA, 09:45 DIA 24 DE DEZEMBRO E A ANA MARIA BRAGA RECEBENDO LOGO TASCANDO UM BEIJÃO DE BOM DIA NA BOCA DA SIMONE! A FAMÍLIA TRADICIONAL SE RASGA AO VER ISSO, GOSTO — Gahbê (@gvbxrosv) December 24, 2019