Asa de frango ao molho picante de laranja é fácil de fazer; confira receita

Na manhã desta segunda-feira (27) Ana Maria Braga ensinou no Encontro com Fátima, como fazer uma prática receita de asinha de frango ao molho picante de laranja. Confira o passo a passo:

Ingredientes:

1 kg de asas de frango

Raspas e suco de 1 laranja

Raspas e suco de 1 limão

4 colheres de sopa de molho de pimenta

1 pimenta vermelha sem sementes picada

2 colheres de sopa de gengibre fresco picadinho

3 colheres de sopa de shoyu

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

1) Retire as pontas das asas e tempere-as com todos os ingredientes

2) Coloque tudo em um saco plástico, lacre e deixe na geladeira por aproximadamente 4 horas. Vire de vez enquanto.

3) Retire as asas do saco e coloque em uma assadeira com azeite. Reserve a marinada.

4) Leve ao forno médio preaquecido (180 °C) durante 15 minutos

5) Regue as asas com a marinada. Vire-as e deixe dourar do outro lado por mais 15 minutos.

6) Sirva com legumes grelhados a gosto.