A apresentadora Ana Maria Braga revelou durante seu programa desta segunda-feira (27) que foi diagnosticada com um câncer no pulmão. Artistas aproveitaram o momento para mandar mensagens de apoio nas redes sociais para a apresentadora do 'Mais Você'.

Artistas como Tiago Leifert, Paolla Oliveira, Ana Furtado e Fernanda Souza foram alguns dos amigos famosos que desejaram forças à Ana Maria.