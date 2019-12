Ana Maria fala sobre pedido de casamento: 'não tenho mais 20 anos para noivar'

A apresentadora Ana Maria Braga, 70 anos, contou que o namorado a pediu em casamento recentemente. A revelação foi feita em uma entrevista para a edição de dezembro da Revista Caras.

O pedido foi feito pelo seu namorado, o empresário francês Johnny Lucet, de 55 anos, na presença de toda a família da apresentadora, incluindo seus três netos, Joana, Maria e Bento.

“Tem uma campanha rolando para que façamos casamento. Por que não? Não tem muito mais o que fazer, não tenho mais 20 anos para noivar, etc”, comentou a apresentadora.

Ana Maria Braga comentou que os filhos apoiam o namoro, e que está muito feliz. “As borboletas estão batendo no estômago, não importa a idade que se tem. É isso que faz renovar a vida, a esperança e a felicidade”, disse.

‘Estou em recesso’, disse, em outubro, Ana Maria Braga sobre relacionamentos amorosos

Em entrevista para o E+ em outubro deste ano, ao ser perguntada sobre casamento, Ana Maria Braga evitou responder quantos teve, mas disse se considerar ‘defensora do amor’. “Eu adoro casar! Acho que casar é um ato de amor. A pessoa só casa se está apaixonada.”

Na época, a apresentadora contou que estava solteira e que estava aproveitando a liberdade para se redescobrir: “Fiquei muito tempo casando, ‘descasando’, namorando e largando. De repente, há dois anos, achei que era o momento de dar um tempo e saber como é. Porque eu tenho a necessidade de ficar com as pessoas, gosto muito de gente, de estar apaixonada. Pensei: ‘Não, espera, preciso aprender a conviver comigo só’. Me dei isso de presente. Gosto muito de ficar comigo em casa, gosto de ler. O tempo passa muito rápido. Atualmente, gosto de estar só com meus momentos, que não têm preço”.