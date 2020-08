Ana Maria Braga ensina a fazer Quibe de Arroz; confira

Em sua participação no Encontro com Fátima, desta terça-feira (11), Ana Maria Braga ensinou a preparar Quibe de Arroz, delicioso e prático, ideal para servir com entrada num happy hour.

INGREDIENTES:

1 colher de chá de azeite;

3 colheres de sopa ou 20 gramas de cebola picadinha;

1 colher de chá ou 20 gramas de alho picadinho;

3 xícaras de chá ou 720 mililitros de água fervente;

2 colheres de chá ou 10 gramas de colorau;

1 xícara de chá ou 220 gramas de arroz branco cru;

2 colheres de chá de sal;

Pimenta síria e pimenta-do-reino moída a gosto;

INGREDIENTES PARA O RECHEIO

1 colher de chá de azeite;

2 colheres de sopa ou 20 gramas de cebola picadinha;

Meia colher de chá ou 10 gramas de alho picadinho;

250 gramas de carne moída;

2 colheres de chá ou 14 gramas de extrato de tomate;

100 gramas ou meia xícara de chá de tomate picadinho;

Um quarto xícara de chá ou 60 mililitros de água;

Sal, pimenta síria e pimenta-do-reino moída a gosto;

Hortelã e salsinha picadinha a gosto;

INGREDIENTES PARA O MOLHO

Meia xícara de chá de iogurte natural;

Um quarto de xícara chá ou 50 mililitros de azeite;

1 xícara de chá ou meio maço de folhas de hortelã;

Sal a gosto;

MODO DE PREPARO DA MASSA

Em uma panela em fogo médio aquecida com 1 colher de chá de azeite, coloque 3 colheres de sopa de cebola picadinha, 1 colher de chá de alho picadinho e refogue por cerca de 3 minutos;

Despeje 3 xícaras de chá de água fervente, 2 colheres de chá de colorau, 1 xícara de chá de arroz cru, 2 colheres de chá de sal, pimenta síria e pimenta-do-reino moída a gosto;

Tampe a panela e cozinhe por 15 minutos ou até o arroz estar macio;

Apague o fogo e deixe descansar por 15 minutos com a panela tampada;

Transfira para um processador e bata até obter uma massa, cerca de 1 minuto. Reserve;

MODO DE PREPARO DO RECHEIO

Em uma panela em fogo médio aquecida com 1 colher de chá de azeite, coloque 2 colheres de sopa de cebola picadinha, meia colher de chá de alho picadinho e refogue por mais ou menos 3 minutos.

Juntar 250 gramas de carne moída e refogar até ficar bem douradinha, mais ou menos 10 minutos;

Adicione 2 colheres de chá de extrato de tomate, 100 gramas de tomate picadinho, um quarto de xícara de chá de água, sal, pimenta síria e pimenta-do-reino moída a gosto e cozinhe por mais ou menos 30 minutos, mexendo de vez em quando e adicionando água se necessário;

Apague o fogo, acrescente hortelã e salsinha picadinha a gosto e deixar esfriar;

Pegue 50 gramas da massa de arroz, recheie com 15 gramas de carne moída refogada e com as mãos umedecidas com água, modele em formato de quibe;

Passe na farinha de trigo e frite em uma panela com óleo quente até dourar;

Retire da panela, coloque em um prato com papel absorvente

MODO DE PREPARO DO MOLHO

No processador, coloque meia xícara de chá de iogurte natural, um quarto de xícara de chá de azeite, 1 xícara de chá de folhas de hortelã e sal a gosto;

Processe até ficar homogêneo, transfira para uma tigela e reserve na geladeira até o momento de usar;