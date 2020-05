Ana Maria Braga compara isolamento social com história de Anne Frank: 'agora o inimigo é invisível'

Não ao lockdown em Manaus

A apresentadora Ana Maria Braga comparou o isolamento social no Brasil, devido a pandemia com o novo coronavírus, com o fato histórico de Anne Frank e sua família durante a Segunda Guerra Mundial.

"Eu entendo a preocupação em ter comida na mesa e principalmente a saudade da família... Vocês leram (ou ouviram falar) de 'O Diário de Anne Frank'? Como eles conseguiram ficar dois anos escondidos em porões fugindo dos nazistas?", escreveu a apresentadora no Twitter.

Ao ser questionada sobre a crise econômica com os comércios fechados pelo Brasil, Ana Maria reagiu: "Não tinha internet, televisão, livro para baixar, série para assistir... E agora que tem, parece que ficou mais difícil... Talvez porque o inimigo é invisível... Mas ele existe, tá?", concluiu.