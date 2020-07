Ana Maria Braga ensina a fazer Torta de Abacaxi com poucos ingredientes

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Para os amantes de doces, Ana Maria Braga ensinou nesta sexta-feira (24) uma receita super fácil de torta de abacaxi, que fica bem olhadinha, e é feita com poucos ingredientes

Ingredientes

1 lata de abacaxi em conserva (820 g)

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

4 ovos

1 e ½ xícara (chá) de açúcar

100 ml de óleo

½ xícara (chá) de leite (120 ml)

2 xícaras (chá) de farinha de trigo peneirada

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

Modo de Preparo

Escorra o abacaxi e leve a calda ao fogo médio por cerca de 20 minutos ou até reduzir.

Despeje em fôrma redonda (25 cm de diâmetro x 9 cm de altura) e reserve.

Derreta a manteiga em fogo alto e doure as fatias de abacaxi (somente de um lado) por uns 5 minutos.

Distribua na fôrma, com o lado dourado para baixo, e reserve.

Bata os ovos com o açúcar no liquidificador por 5 minutos.

Junte o óleo e o leite e bata por mais 30 segundos.

Transfira para uma tigela e, aos poucos, incorpore a farinha e, por fim, o fermento.

Despeje sobre as fatias de abacaxi e leve ao forno médio preaquecido (180 °C) por cerca de 50 minutos ou até dourar.

Desenforme ainda quente e deixe esfriar.