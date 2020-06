Ana Maria Braga fala sobre luta contra câncer e relembra Hebe Camargo durante live

Globo repete Bolsonaro e enterra jornalismo

A apresentadora Ana Maria Braga venceu a luta contra o câncer de pulmão e fez uma live no Instagram neste sábado (6) com participação do padre Antônio Maria para agradecer e comemorar a vitória.

Na transmissão ao vivo, a apresentadora do Mais Você revelou que conheceu a Nossa Senhora de Fátima através de Hebe Camargo, que morreu em 2012.

“Há 13 anos, onde a Hebe, que nunca me esqueço e agradeço, ela me deu o privilégio de estar com Nossa Senhora durante aquele período que eu precisava tanto”, revelou Ana, que em seguida falou sobre sua vitória contra o câncer. “Já estou saindo de mais esse problema grande da minha vida”, celebrou.

Ana Maria Braga está em isolamento social, seguindo as recomendações das autoridades de saúde no combate ao coronavírus.