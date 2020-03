Em isolamento, Ana Hickmann chora ao falar sobre suspeitas de coronavírus

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

A apresentadora Ana Hickmann decidiu se isolar em casa, localizada em São Paulo, após apresentar suspeitas de infecção por coronavírus. Ela compartilhou o sofrimento nos stories do Instagram, neste domingo (22), e chegou a chorar.

A apresentadora do 'Hoje em Dia' disse que está sentindo fortes sintomas de gripe, idênticos aos da COVID-19 e mantém o isolamento dentro de casa sem contato com o marido, Alexandre Correa, e com o filho, Alexandre Junior, de 5 anos.

Ana Hickmann fez o teste para saber se tem a doença e aguarda o resultado que deve sair em alguns dias.