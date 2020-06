Sandy, Fernanda Gentil, Boninho e mais famosos mostram 'pegação' inédita em clipe de Ivete Sangalo

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Uma longa lista de famosos e seus parceiros apareceram trocando beijos quentes no clipe da música "Localizei", de Ivete Sangalo. Até artistas que costumam ser discretos em relação à vida íntima abriram uma exceção e "mandaram ver" no clima de pegação, como Sandy e o marido Lucas Lima, Antonio Fagundes com a esposa Alexandra Moraes, Gilberto e Flora Gil, Luciano Huck e Angélica, Tiago Abravanel (neto de Silvio Santos) e Fernando Poli, Ana Maria Braga, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, Fernanda Gentil, Boninho com Ana Furtado, entre outros.

Lulu Santos, Iza, Ludmilla, Gracyanne Barbosa e Belo, Carolina Dieckmann, Di Ferrero e Isabeli Fontana, Sabrina Sato e Duda Nagle foram outros artistas que mostraram seus beijos.