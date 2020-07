Ex-mulher de Bolsonaro é intimada a depor sobre ‘rachadinha’

Amazonas precisa respirar

A ex-esposa de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, foi intimida pelo Ministério Público do Rio a depor sobre o caso das rachadinhas e uso de funcionários-fantasmas no gabinete de Carlos Bolsonaro. De acordo com a CNN Brasil, ela deverá ser ouvida na quinta-feira (9).

Ana foi chefe de gabinete de Carlos entre 2001 e 200. Atualmente, ela trabalha no gabinete de um vereador em Resende. Ainda segundo a publicação, um documento do MP apontou que a família de Ana Cristina sacavam todo o salário que recebiam da Assembleia para ‘repassar a outros integrantes da quadrilha’.

Ana Cristina é mãe de Jair Renan, um dos filhos do presidente.