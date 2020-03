Victor Hugo questiona sobre favoritismo no BBB 20 e deixa apresentadora 'sem graça'

As agressões a jornalistas em Manaus

#RedeBBB: Victor Hugo perguntou pra Ana Clara se em algum momento ele foi favorito em alguma coisa. #BBB20 pic.twitter.com/Ddwe195zc1 — Ntv no #BBB20 (@ntvnasredes) March 11, 2020

Após ser eliminado do BBB 20, Victor Hugo falou sobre sua participação no reality em entrevista na Rede BBB, na madrugada desta quarta-feira (11) e deixou a apresentadora Ana Clara em saia justa ao questioná-la se em algum momento foi favorito pelo público no programa.

“Teve algum momento que fui favorito ou nunca rolou?”, perguntou ele. Sem jeito, Ana Clara preferiu não responder de forma direta: "Isso só o público vai poder te dizer”. Atentos ao bate papo, o público não perdoou a cena e o brother criticado nas redes sociais.

Victor Hugo é o primeiro eliminado com alto índice de rejeição em um paredão triplo, do BBB 20. Ele saiu com 85,22% dos votos.