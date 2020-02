Petrix dá entrevista para programa da Globo mas não fala sobre assédio

Após o anúncio da eliminação do Big Brother Brasil, o ginasta Petrix Barbosa foi convidado a participar de uma entrevista para a rede BBB, e falou sobre as polêmicas em quem se envolveu, porém , não foi questionado e nem falou nada sobre os supostos assédios contra participantes desta edição, o que incomodou o público nas redes sociais.

O primeiro tema que a ex-BBB e apresentadora Ana Clara abordou foi sobre a conversa que o ginasta teve com o Lucas sobre seduzir as mulheres da casa. Pétrix disse que não teria nem ouvido quando Lucas disse que queria ‘queimar' as participantes do reality, e que ele tentaria se aproximar das sister porque sabia conversar e dançar, mas não testando a fidelidade das confinadas.

O eliminado afirmou ainda, que o próximo a sair do jogo teria que ser Hadson e que o maior jogador da casa é Pyong.

Pétrix afirmou que sua torcida vai para Rafa Kalimann e Gabi Martins ganharem esta edição do BBB.