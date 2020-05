Desempregada, atriz Ana Carolina Dias se arrepende de ter trocado Record por Globo

A crepioca do vice-governador

Ana Carolina Dias, que interpreta Deborah na novela ‘Fina Estampa’, se arrepende de ter trocado um trabalho na Record por um convite para uma novela da Globo. Atualmente, ela está desempregada e fora da TV desde 2017.

“Recusei o trabalho lá [na Record] porque o da Globo era certo. Mas aí o projeto foi adiado e, quando aconteceu de fato, não rolou para mim. Comecei a trabalhar com sete anos e, graças a Deus, nunca tinha ficado sem trabalho. Ocorreu essa infelicidade de fazer uma opção errada agora”, disse em entrevista à Patrícia Kogut.

Ana Carolina pretende se mudar para Portugal e procurar emprego em novelas portuguesas. “É angustiante viver de arte porque é difícil. Tem muita instabilidade, principalmente financeira. Mas não passa pela minha cabeça abandonar, porque é o que amo fazer”, contou.

“Meu plano é ter um negócio à parte, uma loja virtual, uma marca minha. Algo que renda. Aí dá para fazer o que amo com mais tranquilidade no coração porque as contas estarão pagas”, disse.