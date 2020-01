Mulher sem mãos e pernas tem pedido de benefício negado pelo INSS por não poder assinar papel

Uma mulher que não possui mãos e pernas teve um pedido de benefício ao INSS negado, por não poder assinar os documentos oficiais que autorizam o pagamento do benefício. O caso aconteceu em Porto Velho.

Segundo um portal do grupo Globo, a ex-sinaleira Cleomar Marques informou que entrou com três pedidos no INSS em 2019, porém, todas foram negadas. Em um dos casos, pelo fato de Cleomar não poder assinar os papéis. A servidora teria perguntado quem iria assinar e ela respondeu que seria sua filha ou mãe. A servidora então teria dito que “não vale”e teria rasurado e jogado o papel fora logo em seguida.

A mulher diz que precisa do auxílio do INSS porque além de não poder trabalhar, sua filha fica em casa para ajudá-la na alimentação e banho, por exemplo. Mãe e filha dependem atualmente de doações para sobreviver.