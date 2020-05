Macacos roubam amostras de sangue contaminado com coronavírus na Índia

Os vilões da pátria amada

Um bando de macacos atacou um assistente de laboratório na Índia e roubou suas amostras de sangue retiradas de pacientes com o novo coronavírus. O ataque aconteceu na semana passada no estado de Uttar Pradesh.

Segundo o UOL, o técnico de laboratório andava pelo campus de uma faculdade pública da cidade de Meerut no momento em que o grupo avançou contra ele.

"Os macacos pegaram e fugiram com as amostras de sangue de quatro pacientes com covid-19 que estão em tratamento. Tivemos que colher suas amostras de sangue novamente", disse o reitor da universidade, SK Garg, à agência de notícias Reuters.

As autoridades temem que os animais tenham levado o material para residências próximas ao campus.