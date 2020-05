Sexo matinal: dicas para começar o dia com prazer

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Em meio a pandemia do coronavírus, em que os casais estão passando mais tempo juntos dentro de casa e se dividem entre cuidados com os filhos, o home office e os trabalhos domésticos, pode ser que não sobre tempo durante o dia para aproveitar o momento a dois. A boa alternativa para apimentar a relação é curtir o sexo matinal.

Manter uma relação sexual logo pela manhã pode trazer diversos benefícios para a saúde, segundo o'Dicas de Mulher'. Além disso, o site ainda dá algumas dicas de posições para garantir o tesão no parceiro; Confira

1. Melhora o humor

Sexo antes do café garante o bom humor pelo resto do dia, isso porque o corpo humano libera mais ocitocina pela manhã, hormônio que contribui para a sensação de bem-estar.

2. Aumenta a imunidade

Feito ao menos três vezes por semana, pode previnir doenças cardiovasculares, reduzir a pressão arterial e diminuir o risco de infarto. Além disso, transar pela manhã produz anticorpos que podem proteger de doenças.

3. O desempenho dele pode ser melhor

Segundo especialistas, os níveis de testosterona nos homens pela manhã é mais alto do que em outros momentos do dia. Esse hormônio é responsável pelo desejo sexual. Portanto, com níveis mais altos, seu parceiro pode ter um desempenho impressionante.

As posições sexuais mais indicadas pela manhã são:

1. 69: sexo não é só penetração! Essa posição é ideal para dar e receber prazer. Seu parceiro ou parceira deita de barriga para cima e você se deita por cima dele, mas com o corpo ao contrário: assim, ambos ficam livres para fazer e receber o sexo oral.

2. O lobo: posição perfeita para a hora do banho! O homem fica em pé e se posiciona atrás da parceira, enquanto ela fica com o corpo levemente inclinado para a frente. Assim, o parceiro fica livre para estimular outras partes do corpo da mulher.

3. A clássica: uma das posições sexuais mais clássicas, porém não menos deliciosa. Você se deita na cama e seu parceiro fica por cima de você. Aposte em beijos e olhares sedutores para tornar o clima mais quente.